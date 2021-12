Covid, Crisanti: “Tra non vaccinati virus circola come varicella” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non è paragonabile l’infettività tra vaccinati e non vaccinati. La trasmissione del virus tra non vaccinati è al livello della varicella: un non vaccinato può infettare 9 persone. Un vaccinato non arriva mai a infettarne così tante”. Il professor Andrea Crisanti, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio tra vaccinati e non vaccinati. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova fa il punto sul Covid in Italia. “La situazione è caratterizzata da un aumento della trasmissione, come testimoniano i numeri di contagi e morti. Non abbiamo ancora raggiunto un punto di equilibrio. La maggior parte della popolazione si è vaccinata tra aprile e fine luglio, bisogna continuare a fare la ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non è paragonabile l’infettività trae non. La trasmissione deltra nonè al livello della: un non vaccinato può infettare 9 persone. Un vaccinato non arriva mai a infettarne così tante”. Il professor Andrea, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio trae non. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova fa il punto sulin Italia. “La situazione è caratterizzata da un aumento della trasmissione,testimoniano i numeri di contagi e morti. Non abbiamo ancora raggiunto un punto di equilibrio. La maggior parte della popolazione si è vaccinata tra aprile e fine luglio, bisogna continuare a fare la ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Crisanti rilascia un'intervista 'non allineata' su covid e vaccini ai bimbi e #Scanzi che fa? Reagisce così (VID… - Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - RomaDantonelli1 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Dunque Crisanti era a conoscenza del fatto che il Covid già circolava nel 2019, ma gli è stato imposto di tacere. Quan… - GianpaoloZatti : RT @GIORGIOMALAVOL1: Dunque Crisanti era a conoscenza del fatto che il Covid già circolava nel 2019, ma gli è stato imposto di tacere. Quan… - tempoweb : #Covid come la varicella: così #Crisanti spaventa i #novax #rai3 #cartabianca #covid19 #7dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti Covid, Crisanti: 'Tra non vaccinati virus circola come varicella' ...Andrea Crisanti, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio tra vaccinati e non vaccinati. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell'università di Padova fa il punto sul covid in ...

Covid, Crisanti: "Tra non vaccinati virus circola come varicella" ...Andrea Crisanti, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio tra vaccinati e non vaccinati. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell'università di Padova fa il punto sul covid in ...

Covid: Crisanti, felice Zaia abbia abbandonato trionfalismi Agenzia ANSA Strage da Covid, cosa dice la perizia di Crisanti che può decidere l'inchiesta di Bergamo La perizia del consulente tecnico della procura di Bergamo, Andrea Crisanti, potrebbe dare una svolta decisiva a questa voluminosa inchiesta, la cui fase istruttoria sta volgendo al termine. C'è molta ...

Covid: Crisanti, felice Zaia abbia abbandonato trionfalismi "Quella del presidente Luca Zaia è una valutazione molto realistica": Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, commenta così le affermazioni del Presidente del ...

...Andrea, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio tra vaccinati e non vaccinati. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell'università di Padova fa il punto sulin ......Andrea, a Cartabianca, distingue in maniera netta il contagio tra vaccinati e non vaccinati. Il direttore del laboratorio di microbiologia dell'università di Padova fa il punto sulin ...La perizia del consulente tecnico della procura di Bergamo, Andrea Crisanti, potrebbe dare una svolta decisiva a questa voluminosa inchiesta, la cui fase istruttoria sta volgendo al termine. C'è molta ..."Quella del presidente Luca Zaia è una valutazione molto realistica": Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, commenta così le affermazioni del Presidente del ...