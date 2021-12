Chi vive e chi muore nel revival di Sex and The City, alcune rivelazioni sui personaggi di And Just Like That… (Di lunedì 6 dicembre 2021) A pochi giorni dal debutto del revival di Sex and The City, arrivano alcune rivelazioni che fanno chiarezza rispetto ai rumors circolati nelle ultime settimane sulla trama e i personaggi di And Just Like That…, l’atteso nuovo format sequel dell’iconica serie di HBO. Il revival di Sex and The City debutta il 9 dicembre su HBO Max, anche in Italia su Sky in contemporanea con gli USA, e vedrà il ritorno di Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con la vita da cinquantenni. Non ci sarà Samantha, dopo il noto rifiuto di Kim Cattrall di riunirsi col cast, ma torneranno quasi tutti i volti storici della serie. Compreso il personaggio di Mr. Big che, a dispetto di quanto ipotizzato da alcuni fan sulla base ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) A pochi giorni dal debutto deldi Sex and The, arrivanoche fanno chiarezza rispetto ai rumors circolati nelle ultime settimane sulla trama e idi And, l’atteso nuovo format sequel dell’iconica serie di HBO. Ildi Sex and Thedebutta il 9 dicembre su HBO Max, anche in Italia su Sky in contemporanea con gli USA, e vedrà il ritorno di Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con la vita da cinquantenni. Non ci sarà Samantha, dopo il noto rifiuto di Kim Cattrall di riunirsi col cast, ma torneranno quasi tutti i volti storici della serie. Compreso ilo di Mr. Big che, a dispetto di quanto ipotizzato da alcuni fan sulla base ...

Advertising

Pontifex_it : Il servizio è quello che fa fruttare i talenti e dà senso alla vita: non serve infatti per vivere chi non vive per servire. - VercesiErnesto : RT @GabriellaBargh1: AIUTO X QUESTO CORSO VIVE IN QUESTE CONDIZIONI. CHI PUÒ CHIAMI IL NUMERO X DARE UN NATALE DI AMORE E IL CALORE DI UNA… - machecazofai : RT @GioB1974: Una mia conoscente 'fragile', che non può vaccinarsi e per questo vive segregata da chissà quanto, ha appena contratto il Cov… - GiuseppePaciol1 : RT @Polimar5: @FiorellaMannoia Sono d'accordo con te @FiorellaMannoia .... bisognerebbe ci fosse più umanità e empatia con chi vive in situ… - CuccioT : RT @GabriellaBargh1: AIUTO X QUESTO CORSO VIVE IN QUESTE CONDIZIONI. CHI PUÒ CHIAMI IL NUMERO X DARE UN NATALE DI AMORE E IL CALORE DI UNA… -