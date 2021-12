Centrosinistra | Conte | ' Renzi? Più che campo largo campo battaglia' **

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Gli ultimi affondi di Matteo? "Quando vede certe uscite saccenti, sguaiate, che prefigurano più che unundi, ecco credo non ci sono gli atteggiamenti, i presupposti, per un". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, in conferenza stampa a Montecitorio.

Probabilmente néné Calenda si presenteranno. D'altra parte il primo sembra perplesso - così filtra da ambienti ... 'una dinamica favorevole al', magari insidiata a nord dalle ...... il 16 gennaio 2022 saranno necessarie di nuove le elezioni suppletive con ilche ... il PD possa "lasciare" il seggio del Centro a Giuseppeche così potrebbe entrare in Parlamento ...(Adnkronos) – “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta”, ma “dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5S. N ...Bagarre sul seggio di deputato lasciato libero dal nuovo sindaco di Roma, Gualtieri. Renzi e Calenda contro l’idea Conte per le suppletive del 16 gennaio Il 16 gennaio nel collegio Roma 1 si terranno ...