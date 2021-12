Gaeta. Non mandano il figlio 12enne a scuola: denunciati i genitori (Di sabato 4 dicembre 2021) Non mandavano il figlio a scuola ormai da diverse settimane. Troppo tempo per essere una semplice malattia di stagione, tanto che gli insegnanti si sono insospettiti e hanno allertato i carabinieri, che hanno avviato le dovute indagini. E’ successo a Gaeta, dove questa mattina i militari della Compagnia Carabinieri di Formia hanno denunciato due persone per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del figlio minore sul conto del quale hanno la patria potestà. Leggi anche: Insegue il rivale in amore lo tampona, gli distrugge l’auto con una spranga e lo picchia: denunciato Gaeta, non mandano figlio a scuola: denunciati genitori Nello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Non mandavano ilormai da diverse settimane. Troppo tempo per essere una semplice malattia di stagione, tanto che gli insegnanti si sono insospettiti e hanno allertato i carabinieri, che hanno avviato le dovute indagini. E’ successo a, dove questa mattina i militari della Compagnia Carabinieri di Formia hanno denunciato due persone per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare delminore sul conto del quale hanno la patria potestà. Leggi anche: Insegue il rivale in amore lo tampona, gli distrugge l’auto con una spranga e lo picchia: denunciato, nonNello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della ...

Advertising

CorriereCitta : Gaeta. Non mandano il figlio 12enne a scuola: denunciati i genitori - Lunanotizie : ?? Gaeta, non permettevano al figlio di frequentare la scuola, denunciati due campani ?? Leggi qui… - vigliottienzo1 : RT @News_24it: GAETA – Nella mattinata odierna a Gaeta i militari della Compagnia di Formia hanno denunciato due persone per inosservanza d… - News_24it : GAETA – Nella mattinata odierna a Gaeta i militari della Compagnia di Formia hanno denunciato due persone per inoss… - ClaudioSottile6 : RT @FilcaCislLatina: Al XII Congresso Filca Cisl Latina #tavolarotonda sullo sviluppo del nostro territorio, con Ance Latina, Regione Lazio… -