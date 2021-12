Amici, Francesca Tocca scoppia a piangere a la De Filippi le dice: “era importante che …”, cala il gelo in studio (Di sabato 4 dicembre 2021) Amici di Maria De Filippi sta regalando, come ogni anno, grandi emozioni e quest’anno a creare ancora più intrighi e divertimento è la new entry di alcuni volti molto noti al grande pubblico come Raimondo Todaro che, tra l’altro, si è ormai riappacificato con la moglie, la ballerina Francesca Tocca anche lei ad Amici. Ed è stata proprio Francesca Tocca ad emozionarsi in puntata a tal punto da scoppiare a piangere. Vediamo cosa è accaduto. Francesca Tocca scoppia a piangere e Maria De Filippi la consola Francesca Tocca nella puntata di ieri, 3 dicembre ha fatto una lezione, insieme a Giulia Pauselli a ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021)di Maria Desta regalando, come ogni anno, grandi emozioni e quest’anno a creare ancora più intrighi e divertimento è la new entry di alcuni volti molto noti al grande pubblico come Raimondo Todaro che, tra l’altro, si è ormai riappacificato con la moglie, la ballerinaanche lei ad. Ed è stata proprioad emozionarsi in puntata a tal punto dare a. Vediamo cosa è accaduto.e Maria Dela consolanella puntata di ieri, 3mbre ha fatto una lezione, insieme a Giulia Pauselli a ...

