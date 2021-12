“Profonda preoccupazione per l’eccessiva durata dei processi civili in Cassazione in Italia”: l’allarme del Consiglio d’Europa (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Profonda preoccupazione” per la durata media e l’arretrato delle cause civili alla corte di Cassazione. È quello che esprime il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che questa settimana ha esaminato le misure prese dall’Italia per risolvere l’annoso problema strutturale dell’eccessiva lunghezza dei procedimenti civili denunciato più volte dalla Corte di Strasburgo. Nello stesso documento il comitato nota “con soddisfazione i risultati positivi raggiunti nel periodo 2017-2021 in termini di tempo di trattazione dei procedimenti civili e lo smaltimento degli arretrati in primo grado e appello”. Nell’esprimere preoccupazione per la situazione in corte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “” per lamedia e l’arretrato delle causealla corte di. È quello che esprime il comitato dei ministri delche questa settimana ha esaminato le misure prese dall’per risolvere l’annoso problema strutturale dellunghezza dei procedimentidenunciato più volte dalla Corte di Strasburgo. Nello stesso documento il comitato nota “con soddisfazione i risultati positivi raggiunti nel periodo 2017-2021 in termini di tempo di trattazione dei procedimentie lo smaltimento degli arretrati in primo grado e appello”. Nell’esprimereper la situazione in corte di ...

