Napoli, arrestato trafficante di droga: deve scontare 8 anni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel corso di un intervento della scorsa notte al quartiere Stella, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto, Ciro Cipolletta, classe ’68 già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Secondigliano dove dovrà scontare la pena di 8 anni e 2 mesi per traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel corso di un intervento della scorsa notte al quartiere Stella, i carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannoin esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto, Ciro Cipolletta, classe ’68 già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Secondigliano dove dovràla pena di 8e 2 mesi per traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, arrestato #Trafficante di #Droga: deve scontare 8 anni ** - SkyTG24 : Napoli, droga: arrestato trafficante, deve scontare otto anni - puntomagazine : #Napoli, quartiere Soccavo: 31enne arrestato per evasione - #News #Carabinieri - puntomagazine : #Napoli, arrestato un 53enne per traffico di droga - #Carabinieri #News - cronachecampane : Napoli, in strada invece che ai domiciliari: arrestato 31enne a Soccavo #arrestato31enne #carabinieri… -