Detassare le assunzioni dei più giovani | perché no?

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La situazione deiin Italia è drammatica, nota e affrontata a intermittenza. Un dato su tutti: la disoccupazionele ha sfiorato il 30% e ci colloca al secondo posto nell’eurozona. Iche non studiano e non lavorano aumentano di anno in anno, il tasso di abbandono scolastico è tra i più alti in Europa e ogni anno assistiamo a un’emorragia di ragazze e ragazzi che vanno altrove a costruire il loro futuro. È un’emergenza, se può considerarsi un’emergenza un problema ormai cronico. E certo è un parametro vitale ormai fuori controllo della nostra economia e della nostra vita democratica.se isono in larga misura esclusi dal mondo del lavoro, anche la democrazia inevitabilmente ne soffre. E la politica deve porsi con urgenza il tema della quantità del lavoro per i ...