Vaccino covid, Meloni: “Un miliardo per risarcimenti danni” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vaccino anti-covid e reazioni avverse, Giorgia Meloni chiede un fondo di un miliardo per risarcire chi eventualmente abbia subito un danno. Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per prevedere questo strumento, perché in questo modo – spiega la presidente di Fdi – “il governo dimostra che è sicuro di quello che sta facendo” e riesce a convincere i cittadini. Intanto è arrivato il via libera del Cts dell’Aifa al Vaccino covid Pfizer per bambini della fascia 5-11 anni, un passaggio preliminare rispetto alla decisione definitiva dell’agenzia. L’ok dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, era arrivato il 25 novembre. I benefici, secondo l’ente, superano i rischi. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’agenzia ha raccomandato di concedere ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021)anti-e reazioni avverse, Giorgiachiede un fondo di unper risarcire chi eventualmente abbia subito un danno. Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per prevedere questo strumento, perché in questo modo – spiega la presidente di Fdi – “il governo dimostra che è sicuro di quello che sta facendo” e riesce a convincere i cittadini. Intanto è arrivato il via libera del Cts dell’Aifa alPfizer per bambini della fascia 5-11 anni, un passaggio preliminare rispetto alla decisione definitiva dell’agenzia. L’ok dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, era arrivato il 25 novembre. I benefici, secondo l’ente, superano i rischi. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’agenzia ha raccomandato di concedere ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - isladecoco7 : RT @franco67238399: Covid in Germania,Merkel:“Lockdown per i no vax e vaccino obbligatorio” E'ovvio che e'una programmata dittatura mondia… - BasicLifeSupp : Vaccino Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Gli esperti del Bambino Gesù rispondono ai dubbi -