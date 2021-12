Festival 2022: Ecco tutti i Big in gara, in anteprima! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chi salirà sul palco dell’Ariston per la 72° edizione di Sanremo? Andiamo a scoprire insieme la lista di cantanti che parteciperà alla kermesse canora, Sanremo. Sanremo 2022: chi parteciperà alla kermesse canora?La 71° edizione di Sanremo ha visto vincere i Maneskin. La loro vittoria li ha portati in cima alle classifiche sia italiane che nel resto del mondo. Dopo questa vittoria, infatti, hanno vinto molti altri premi, a partire dall’Eurovision 2021. Ma ora in molti si domanderanno chi saranno i big che parteciperanno alla kermesse canora. Il settimanale Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, ha svelato in anteprima chi saranno i cantanti. Per il terzo anno successivo, a condurre Sanremo 2022 sarà Amadeus, ma senza Fiorello. Tra i cantanti, che si sfideranno ancora una volta, ci potrebbero essere anche gli ex allievi di Amici ... Leggi su formatonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chi salirà sul palco dell’Ariston per la 72° edizione di Sanremo? Andiamo a scoprire insieme la lista di cantanti che parteciperà alla kermesse canora, Sanremo. Sanremo: chi parteciperà alla kermesse canora?La 71° edizione di Sanremo ha visto vincere i Maneskin. La loro vittoria li ha portati in cima alle classifiche sia italiane che nel resto del mondo. Dopo questa vittoria, infatti, hanno vinto molti altri premi, a partire dall’Eurovision 2021. Ma ora in molti si domanderanno chi saranno i big che parteciperanno alla kermesse canora. Il settimanale Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, ha svelato in anteprima chi saranno i cantanti. Per il terzo anno successivo, a condurre Sanremosarà Amadeus, ma senza Fiorello. Tra i cantanti, che si sfideranno ancora una volta, ci potrebbero essere anche gli ex allievi di Amici ...

