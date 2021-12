Arriva la serie di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett, Disclaimer: colpaccio per Apple Tv+ (Di giovedì 2 dicembre 2021) Apple Tv+ ha annunciato un colpaccio da fare invidia ai più diffusi competitor: la serie di Alfonso Cuarón, dal titolo Disclaimer, sarà prodotta e distribuita dalla piattaforma della società Apple. La serie originale sarà scritta e diretta dal pluripremiato regista di Gravity, che farà anche da produttore esecutivo insieme alla protagonista del format, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett. La serie di Alfonso Cuarón è un progetto realizzato dalla società di produzione del regista, Esperanto Filmoj. Descritto come un thriller psicologico, Disclaimer è basato sull’omonimo romanzo di Renee Knight (edito in Italia da Piemme col titolo La Vita ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)Tv+ ha annunciato unda fare invidia ai più diffusi competitor: ladi, dal titolo, sarà prodotta e distribuita dalla piattaforma della società. Laoriginale sarà scritta e diretta dal pluripremiato regista di Gravity, che farà anche da produttore esecutivo insieme alla protagonista del format, l’attrice premio Oscar. Ladiè un progetto realizzato dalla società di produzione del regista, Esperanto Filmoj. Descritto come un thriller psicologico,è basato sull’omonimo romanzo di Renee Knight (edito in Italia da Piemme col titolo La Vita ...

