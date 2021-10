Pistocchi sicuro | Spalletti potrà farlo con l' Europa League

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maurizioha parlato dell'attuale situazione del Napoli ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:"Onestamente non credo che il Napoli debba concentrarsi solo sul campionato. L’viene ritenuta una coppa minore e, siccome si gioca di giovedì, il tempo di recupero e di preparazione per la partita successiva è davvero esiguo. Ciò rende l’terreno fertile per giudicare le qualità di quelli che non partono dall’inizio". "ha ragione nel non parlare di titolari e riserve. Così facendo, dà valore a tutti i giocatori in rosa, in attesa di vedere se a gennaio si può fare qualche ulteriore accorgimento per cercare di vincere questo benedetto scudetto"."Juventus fuori dalla lotta per lo scudetto? In ...