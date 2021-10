Ambra Angiolini deve anche traslocare dalla casa di Allegri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il tradimento di Massimilianoadessotrovare una nuova. Il gossip se la prende con l’allenatore della Juve, la difesa nei confronti dicontinua con il dettaglio sul trasloco dell’attrice. Saltano fuori dettagli che non sono certo confermati ma suadesso si fail conto di quante donne abbia lasciato. La storia tranon è più la favola di cui si è parlato per qualche anno e adesso ci sonoi risvolti. I due protagonisti non si parlano più se non tramite un amico comune masembra sia già da un po’ che non dà sue notizie alla ...