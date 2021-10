La senatrice Granato senza green pass in commissione a Palazzo Madama, 10 giorni di sospensione (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci giorni di sospensione : è la sanzione a carico della senatrice Laura Granato (Ac) che si è rifiutata di mostrare il green pass entrando in Senato. Lo ha deciso il Consiglio di Presidenza, come ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 ottobre 2021) Diecidi: è la sanzione a carico dellaLaura(Ac) che si è rifiutata di mostrare ilentrando in Senato. Lo ha deciso il Consiglio di Presidenza, come ...

