(Di lunedì 18 ottobre 2021)- Quarta vittoria (più un pareggio) nelle prime cinque giornate del campionato1 per la. Basta un quarto d'ora ai giallorossi per mettere ko il(13° a 4 punti) e ...

Advertising

tcm24com : Primavera1, Pescara-Roma 0-3 #roma #pescara #primavera - romanewseu : Primavera, Pescara-Roma 0-3: a segno Voelkerling e Felix. Giallorossi primi #ASRoma #RomanewsEu - gilnar76 : Felix sempre più mattatore, la #Roma Primavera batte il Pescara (0-3). Si rivede Riccardi #Asroma #Forzaroma #Seriea - sportli26181512 : Primavera, la Roma sempre più prima: Pescara travolto 3-0: I giallorossi segnano tre gol nel primo quarto d'ora e r… - LAROMA24 : ??????Vince la #RomaPrimavera di Alberto #DeRossi. Decisivi il gol di #VoelkerlingPersson e la doppietta di #Felix P… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Roma

PESCARA - Quarta vittoria (più un pareggio) nelle prime cinque giornate del campionato1 per la. Basta un quarto d'ora ai giallorossi per mettere ko il Pescara (13° a 4 punti) e consolidare il primo posto in classifica a +3 sul Genoa ......di finanza disono alla ricerca di rimanenze dei lotti di mascherine chirurgiche Ffp2, Ffp3 e Kn95, acquistate dalla struttura commissariale di Governo per l'emergenza Covid nelladel ...PRIMAVERA PESCARA ROMA – La Roma Primavera continua nel suo periodo positivo vincendo la quarta partita nelle ultime cinque. La vittima di oggi è il Pescara sconfitto con un netto 3-0 al Delfino Sport ...Successo per i ragazzi di Alberto De Rossi Importante vittoria per la Roma Primavera di Alberto De Rossi. I giovani giallorossi svolgono la pratica nel primo quarto d’ora di gara grazie alla rete di V ...