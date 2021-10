Joao Pedro: “Voglio fare la storia di questo club che è la mia seconda pelle” (Di domenica 17 ottobre 2021) L’attaccante brasiliano del Cagliari, Joao Pedro, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Abbiamo voluto tanto questa vittoria. Dopo sette giornate non avevamo ancora vinto, in questa sosta ci siamo caricati molto e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Io avevo la stessa rabbia di tutti, quella di non vincere. Perdere fa male a chiunque. Ci siamo caricati a vicenda. Avevamo tutti voglia di vincere, oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo”. Da dove arriva la forza per le tue prestazioni?“La voglia di fare la differenza, di fare la storia di una squadra che vive nel mio cuore, che è la mia seconda pelle. Sono qui da otto anni e sono contento, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) L’attaccante brasiliano del Cagliari,, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Abbiamo voluto tanto questa vittoria. Dopo sette giornate non avevamo ancora vinto, in questa sosta ci siamo caricati molto e abbiamo fatto la partita che dovevamo. Io avevo la stessa rabbia di tutti, quella di non vincere. Perdere fa male a chiunque. Ci siamo caricati a vicenda. Avevamo tutti voglia di vincere, oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo”. Da dove arriva la forza per le tue prestazioni?“La voglia dila differenza, diladi una squadra che vive nel mio cuore, che è la mia. Sono qui da otto anni e sono contento, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da ...

