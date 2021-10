Pallamano | European Cup 2021 | Conversano vince ancora | successo anche per il Brixen

(Di sabato 16 ottobre 2021)continua a far festa nellaCup dimaschile, ripetendo l’ottima prestazione della gara d’andata e sconfiggendo per 33-25 i bosniaci dello Sloga Doboj, al termine di una gara ben gestita e controllata sin dalle prime fasi, forti di un vantaggio di sette reti. In un Pala San Giacomo gremito, i pugliesi hanno svolto in pieno il loro compito, dando tuttavia spazio a tutti gli uomini in roster, con Gabriele Saitta che si è distinto con ben 8 realizzazioni, mentre lo svedese Jacob Nelson ha trascinato i suoi con 7 gol e tante giocate difensive. Passando alle donne ecco una bella e connte vittoria per il, che nella fredda Helsinki ha piegato per 34-23 le padrone di casa del Dicken, grazie alle 9 reti di una scatenata Giorgia Di Pietro, top scorer della sfida con una ...

