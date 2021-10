Juric: «Spalletti è il top assoluto, il suo Napoli ha un equilibrio fantastico, servirà fare tutto bene» (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli allo stadio Maradona. Di seguito il resoconto di tuttomercatoweb.com. “Già dal campionato scorso il Napoli ha alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un equilibrio fantastico, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ti colpiscono con il palleggio. Serve una partita al top, speriamo vada bene. Mi dispiace per le assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscerci, così è diventata difficile per l’allenatore. Bisogna pensare in futuro come organizzarsi, in questo periodo lavori poco sul concreto e noi, che vogliamo cambiare rispetto al passato, è stato complicato. Io voglio alzare il livello nei particolari, ma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico del Torino, Ivan, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro ilallo stadio Maradona. Di seguito il resoconto dimercatoweb.com. “Già dal campionato scorso ilha alzato il livello, conhanno sempre vinto. Hanno un, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ti colpiscono con il palleggio. Serve una partita al top, speriamo vada. Mi dispiace per le assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscerci, così è diventata difficile per l’allenatore. Bisogna pensare in futuro come organizzarsi, in questo periodo lavori poco sul concreto e noi, che vogliamo cambiare rispetto al passato, è stato complicato. Io voglio alzare il livello nei particolari, ma ...

