Esposito: ”Napoli forte candidata allo Scudetto. Su Insigne e Spalletti…” (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano Esposito: Insigne? Un calciatore quando viene sostituito, li’ per li’, non capisce mai la situazione e scappa sempre qualche parolina. Spalletti comunque e’ troppo furbo ed esperto per cadere in questi tranelli Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com” per parlare del Napoli, di Insigne, Spalletti, Ospina, Meret ed altro. Queste le sue parole: SUL Napoli “Il Napoli ha avuto un ottimo inizio di stagione e, per quello che sta dimostrando, e’ una forte candidata allo Scudetto. -afferma Esposito -Quest’anno ci sono tutte le condizioni ... Leggi su retecalcio (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano? Un calciatore quando viene sostituito, li’ per li’, non capisce mai la situazione e scappa sempre qualche parolina. Spalletti comunque e’ troppo furbo ed esperto per cadere in questi tranelli Massimiliano, ex attaccante del, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” per parlare del, di, Spalletti, Ospina, Meret ed altro. Queste le sue parole: SUL“Ilha avuto un ottimo inizio di stagione e, per quello che sta dimostrando, e’ una. -afferma-Quest’anno ci sono tutte le condizioni ...

Advertising

Enzovit : Esposito: ''Napoli forte candidata allo Scudetto. Su Insigne e Spalletti...'' - KarimKarabu : @Aelois_ Uff di anagrafe non è for the faint of heart. Un eroe ha stoppato un padre: c'è la canzone e pensava che “… - docdav74 : @sunkencondos @GiorgiaMeloni @gervasoni1968 @EnricoMichetti @gualtierieurope #Castellino ultras della @asroma come… - Enzovit : Carmine Esposito: ''Napoli? Una delle principali candidate per lo Scudetto'' - firstjoker1 : @ilnapoleso A giudicare il misfatto sarà il giudice Antonio Esposito di Napoli presumo in aula di tribunale a Napol… -