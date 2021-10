Bitcoin: supera 61.000 dollari, nuovo massimo da 6 mesi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il prezzo del Bitcoin estende i guadagni e tocca un nuovo massimo da sei mesi sopra quota 61.000 dollari spingendosi fino a 61.727,41 dollari. I trader sono ottimisti sulla possibilità che la Sec dia ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il prezzo delestende i guadagni e tocca unda seisopra quota 61.000spingendosi fino a 61.727,41. I trader sono ottimisti sulla possibilità che la Sec dia ...

Advertising

eToroItalia : Il mercato delle criptovalute non dorme mai?? #Bitcoin supera i $??????????, mentre $Shib ha realizzato ???????????????? ?????? ??????%… - bidiboris : #Bitcoin supera i 60 mila e tu inizi ad agitarti emozionato in un rito tra danza e contentezza mentre fissi il tele… - MohssenAzizi : Bitcoin supera i $ 60.000 poiché i trader scommettono che la SEC approverà l'ETF. - phone12s_i : RT @C0d3r_: Storico sorpasso per le #criptovalute: la capitalizzazione supera #Apple, spinta dal #Bitcoin - C0d3r_ : Storico sorpasso per le #criptovalute: la capitalizzazione supera #Apple, spinta dal #Bitcoin… -