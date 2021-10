Afghanistan, almeno 16 morti nell’esplosione a moschea di Kandahar (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono almeno 16 i morti e circa 40 i feriti nell'esplosione avvenuta oggi in una moschea sciita della città di Kandahar, nel Sud dell'Afghanistan, durante la preghiera del venerdì. Lo hanno precisato funzionari locali all'emittente afgana Tolonews. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono16 ie circa 40 i feriti nell'esplosione avvenuta oggi in unasciita della città di, nel Sud dell', durante la preghiera del venerdì. Lo hanno precisato funzionari locali all'emittente afgana Tolonews.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'esplosione si è verificata in una moschea sciita di Kandahar in Afghanistan, la culla dei talebani. Almeno 16 m… - ilpost : C’è stata una forte esplosione in una moschea di Kandahar, in Afghanistan: ci sono almeno 16 morti e 32 feriti - Corriere : Attentato alla moschea di Kandahar: almeno 7 vittime - cuba98w : RT @ilpost: C’è stata una forte esplosione in una moschea di Kandahar, in Afghanistan: ci sono almeno 16 morti e 32 feriti - fisco24_info : Afghanistan: almeno 32 morti e 53 feriti a Kandahar: Continua a crescere bilancio esplosione in moschea -