USA, richieste sussidi disoccupazione in calo più delle attese (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scendono e più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana all’8 ottobre, i “claims” sono risultati pari a 293.000 unità, in calo di 36 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 329.000 (dato rivisto da 3262.000). Il dato è migliore delle attese degli analisti, che erano per richieste in calo fino a 319 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 334.250 unità, in calo di 10.500 rispetto al dato della settimana precedente (344.750 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scendono e più del previsto ledio allanegli USA. Nella settimana all’8 ottobre, i “claims” sono risultati pari a 293.000 unità, indi 36 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 329.000 (dato rivisto da 3262.000). Il dato è miglioredegli analisti, che erano perinfino a 319 mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 334.250 unità, indi 10.500 rispetto al dato della settimana precedente (344.750 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana ...

