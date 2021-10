Green pass: Gualtieri, 'condivido le misure adottate dal governo' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Il Green pass è uno strumento indispensabile per contrastare pandemia e per la ripresa l'economia. I vaccini sono strumento che va difeso anche rispetto a informazioni sbagliate che spaventano le persone, occorre fiducia nella scienza. Ha fatto bene il governo a regolamentare il Green pass, sostengo le misure adottate". Così Roberto Gualtieri al confronto con Enrico Michetti su Sky. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Ilè uno strumento indispensabile per contrastare pandemia e per la ripresa l'economia. I vaccini sono strumento che va difeso anche rispetto a informazioni sbagliate che spaventano le persone, occorre fiducia nella scienza. Ha fatto bene ila regolamentare il, sostengo le". Così Robertoal confronto con Enrico Michetti su Sky.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Divita14Franco : RT @noitre32: Il governo NON vuole fare marcia indietro con il green pass. Si schianteranno???? #SCIOPEROGENERALE a oltranza?? #NoGreenPassOb… - ChileseAndrea : RT @LucaSalvarani11: Protestano per il green pass, non per il rincaro bollette, per aumento materie prime, carburanti, non per i morti sul… -