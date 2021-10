Furto e minaccia | arrestato dai Carabinieri a Solofra

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Idella Stazione dihanno tratto in arresto un trentenne del posto, in esecuzione di un'ordinanza per l'espiazione di pena detentiva in regime di arresti domiciliari, emessa dall'...

I fatti risalgono a qualche anno fa, allorquando l'uomo si rendeva responsabile dei reati di. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione ...