Pistocchi: “Juve-Roma e Lazio-Inter, non saranno sfide decisive. Vi spiego” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Maurizio Pistocchi parla dell’ottava giornata di campionato, in cui ci saranno le sfide Juventus-Roma e Lazio-Inter in Serie A. Secondo il giornalista queste gara non saranno decisive, ecco quanto evidenziato da Napolipiu: “Secondo me no perché ho la sensazione che questo sia un campionato equilibrato fino all’ultimo e penso che in ogni periodo ci sarà un calo per ogni squadra, Juve-Roma è importantissima dal punto di vista dell’ambiente perché è una partita molto calda e anche dal punto di vista tecnico perché ad esempio la Roma ha dei giocatori con grandissima qualità per non parlare della Juve. Lazio-Inter? Sarri ha l’opportunità di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Maurizioparla dell’ottava giornata di campionato, in cui cilentus-in Serie A. Secondo il giornalista queste gara non, ecco quanto evidenziato da Napolipiu: “Secondo me no perché ho la sensazione che questo sia un campionato equilibrato fino all’ultimo e penso che in ogni periodo ci sarà un calo per ogni squadra,è importantissima dal punto di vista dell’ambiente perché è una partita molto calda e anche dal punto di vista tecnico perché ad esempio laha dei giocatori con grandissima qualità per non parlare della? Sarri ha l’opportunità di ...

