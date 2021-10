Damilano o Lo Russo: chi guiderà Torino? Oggi confronto alla Nuvola Lavazza, ci sono ancora alcuni posti per partecipare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) All’incontro organizzato da La Stampa parteciperanno anche gli studenti dell'Università e in apertura ci sarà il saluto del rettore Stefano Geuna Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) All’incontro organizzato da La Stampa parteciperanno anche gli studenti dell'Università e in apertura ci sarà il saluto del rettore Stefano Geuna

Advertising

StampaTorino : Damilano o Lo Russo: chi guiderà Torino? Oggi confronto alla Nuvola Lavazza, ci sono ancora alcuni posti per partec… - PaoloBorg : RT @Daniele_Manca: A Torino il ballottaggio tra i candidati che si stimano (e sull’eredità di Appendino). Sicurezza e mediazione, le ricett… - Elygabrysabry1 : RT @CeltycTrash: Tra Lo Russo e Damilano... poveri noi... prevedo 5 anni di melma??#portaaporta - UtherPe1 : L’endorsement dei mariti in casa M5S: quello di Appendino con Damilano, il compagno di Sganga per Lo Russo - chedisagio : RT @Daniele_Manca: A Torino il ballottaggio tra i candidati che si stimano (e sull’eredità di Appendino). Sicurezza e mediazione, le ricett… -