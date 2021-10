Volley | Superlega 2021-2022 | le favorite Modena | Perugia e Civitanova in pole | occhio alla Trento “azzurra”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le fantastiche quattro, sempre loro, a giocarsi lo scudetto ma con tante outsider che possono rendere imprevedibile ogni giornata e in particolare due formazioni che potrebbero anche dire la lorolunga. Nella stagione in cui il rischio di dismissione c’era, eccome, al termine dell’annata senza pubblico in uno sport dove una parte importante dei bilanci di molte società è rappresentata proprio dagli incassi su biglietti e abbonamenti, si assiste addirittura ad una crescita del livello medio del campionato e il segnale che l’Italia è il posto più ambito da chi gioca a pvolo sono i tanti ritorni eccellenti, da Ngapeth a Bruno, da Anderson a Zaytsev, tutti grandi protagonisti della pvolo che conta. Le big hanno mantenuto il loro status di squadre in grado di lottare al massimo livello europeo, oltre che in Italia, con un passo ...