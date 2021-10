“Mourinho | stasera pipp**mo!” | i social mettono nei guai il giallorosso Zalewski Video

Advertising

angelomangiante : #Mourinho ottiene stasera il record di 42 partite di fila imbattuto in casa. #Pioli continua a vincere ovunque, anc… - Fabius40884986 : @MarioBrega10 Un video de n amico suo coglione che urla Mourinho stasera se Pippa N cojone patologico - persemprecalcio : ???? [VIDEO] L’ala protettiva di José #Mourinho evidentemente non è bastata a Nicola #Zalewski, entrato nell’occhio d… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #LazioRoma #Roma verso RomaEmpoli @TuttoASRoma24 # Roma, la festa sfugge di mano al g… - _vincentlab : RT @cmdotcom: #Roma, video choc di #Zalewski. L’amico trapper: ‘Stasera pippiamo, capito #Mourinho?’ -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho stasera

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.00 - Roma, scivolone social per Zalewski: "pippiamo" - Zalewski, gioiellino della Roma, sui social di un amico dice "pippiamo, Josè". Il video Ore 15.10 - Gravina annuncia "L'Italia si ...il video dizep dembo con zalewski Da www.gazzetta.it Una serata tra amici che, nel mondo social di oggi, diventa un boomerang. E' quanto successo a Nicola Zalewski, attaccante della Roma e della ...Festa con gli amici che poi è sfuggita di mano per il giovane attaccante della Roma, Nicola Zalewski, che in video sui social dice a Mourinho: 'José, stasera pippiamo!' ...Qualche video social sopra le righe in una serata tra amici spesso può complicarti la vita, soprattutto se sei un calciatore, giochi in Serie A con una squadra come la Roma e sei nel giro della nazion ...