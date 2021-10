La Palma, la lava del vulcano Cumbre Vieja si tuffa nell’oceano e forma un delta – Video (Di venerdì 8 ottobre 2021) La scia di lava lasciata dal vulcano Cumbre Vieja a La Palma, nelle Isole Canarie, si riversa nell’oceano e forma un delta lavico, come rilevato dai ricercatori dell’Istituto geologico e minerario spagnolo. Le dense nuvole di cenere provenienti dal vulcano di La Palma costringono intanto l’aeroporto dell’isola a chiudere per la seconda volta nel giro di poche settimane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) La scia dilasciata dala La, nelle Isole Canarie, si riversaunlavico, come rilevato dai ricercatori dell’Istituto geologico e minerario spagnolo. Le dense nuvole di cenere provenienti daldi Lacostringono intanto l’aeroporto dell’isola a chiudere per la seconda volta nel giro di poche settimane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

