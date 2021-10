G20 Innovation League al via domani a Sorrento: si sfidano le 100 migliori startup del mondo (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Nicola Rivieccio Favorire nuovi investimenti internazionali e rafforzare la cooperazione tra attori pubblici e privati sul tema dell’innovazione: questi gli obiettivi del G20 Innovation League in programma il 9 e 10 ottobre a Sorrento. Un evento speciale organizzato nel quadro della Presidenza italiana del G20, che metterà assieme le migliori 100 startup dei Paesi G20, venture capitalist e grandi aziende internazionali. I lavori saranno aperti dalle osservazioni istituzionali del Ministro degli Affari Esteri (Maeci), Luigi Di Maio, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (Mitd), Vittorio Colao, del Presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro e dell’Amministratore Delegato di Cdp Venture Capital Sgr, Enrico Resmini. Seguirà il discorso ispiratore “Il ruolo delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Nicola Rivieccio Favorire nuovi investimenti internazionali e rafforzare la cooperazione tra attori pubblici e privati sul tema dell’innovazione: questi gli obiettivi del G20in programma il 9 e 10 ottobre a. Un evento speciale organizzato nel quadro della Presidenza italiana del G20, che metterà assieme le100dei Paesi G20, venture capitalist e grandi aziende internazionali. I lavori saranno aperti dalle osservazioni istituzionali del Ministro degli Affari Esteri (Maeci), Luigi Di Maio, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (Mitd), Vittorio Colao, del Presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro e dell’Amministratore Delegato di Cdp Venture Capital Sgr, Enrico Resmini. Seguirà il discorso ispiratore “Il ruolo delle ...

