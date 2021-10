Covid, gestione casi positivi in classe, ipotesi: in alcuni casi uso mirato dei tamponi. Lo anticipa Brusaferro (ISS): “A breve le indicazioni” (Di venerdì 8 ottobre 2021) "La prossima settimana" arriveranno "dei suggerimenti e delle raccomandazioni che possano aiutare gli operatori scolastici, gli operatori di sanità pubblica delle aziende sanitarie e anche le famiglie a trovare una via di equilibrio per permettere la didattica in presenza in sicurezza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) "La prossima settimana" arriveranno "dei suggerimenti e delle raccomandazioni che possano aiutare gli operatori scolastici, gli operatori di sanità pubblica delle aziende sanitarie e anche le famiglie a trovare una via di equilibrio per permettere la didattica in presenza in sicurezza". L'articolo .

Advertising

ProDocente : Covid, gestione casi positivi in classe, ipotesi: in alcuni casi uso mirato dei tamponi. Lo anticipa Brusaferro (IS… - FabioFZ3 : RT @simogru: @AStramezzi Adesso che molte procure stanno indagando su i puntinoscuri della gestione pandemica, comincia a bruciargli il cul… - simogru : @AStramezzi Adesso che molte procure stanno indagando su i puntinoscuri della gestione pandemica, comincia a brucia… - _antoniobraccio : RT @FDI_Parlamento: Covid, Meloni: Sempre più fitte ombre su gestione della pandemia, qualcuno farà luce su tutto questo? - dpcpat1 : OTTANTADUESIMA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in tema di misure per la prevenzione e g… -