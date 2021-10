San Siro, il Milan aspetta l’Inter: obiettivo 2025 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giuseppe Sala è stato confermato sindaco di Milano, e il progetto per il nuovo San Siro può ripartire. Nelle prossime settimana è in programma l’incontro con i club, mentre i sì per far partire il progetto esecutivo e quindi per la scelta del nuovo stadio, (Cattedrale di Populous o Anelli di Milano di Manica-Sportium) sono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giuseppe Sala è stato confermato sindaco dio, e il progetto per il nuovo Sanpuò ripartire. Nelle prossime settimana è in programma l’incontro con i club, mentre i sì per far partire il progetto esecutivo e quindi per la scelta del nuovo stadio, (Cattedrale di Populous o Anelli dio di Manica-Sportium) sono L'articolo

Advertising

UEFAcom_it : ??? 'THE CHAMPIOOONSS' ?? Semplicemente, l'inno della @ChampionsLeague a San Siro ?? #UCL | @acmilan - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - t0mmi36 : RT @flaffismo: Quindi ricordiamoci che se un giocatore prende fischi a San Siro non può rendere bene. Zlatan Ibrahimovic 14.11.2010 “Uomin… - AcmDuivel : Purtroppo mi tocca dire che tutti questi vip che si stanno mobilitando per condannare i fischi feriranno la coscien… -