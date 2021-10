Italia-Spagna | le pagelle distruggono Insigne | si divora un gol

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 ottobre 2021)sotto la sufficienza per Lorenzoprotagonista in negativo di, l’attaccante del Napoli sbaglia un gol. La rete poteva dare il pareggio agli azzurri e far cambiare la partita, macon la porta spalancata ha calciato fuori. L’errore incide moltissimo sullediin: leCorriere dello Sport 5. Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro. Gazzetta dello Sport 5: Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari, invece…Il resto è in linea. Tuttosport 4,5: Il gol che sbaglia al 35?, ...