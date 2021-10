Fabrizio Acanfora | «I lavoratori autistici sono differenti | non difettosi»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) In Italia del rapporto fra autismo e mondo del lavoro non si parla granché. Eppure le persone nello spettro autistico sono circa 1 su 77; alcune di loro sono occupate, ma la maggioranza non riesce a ottenere un impiego. Un fenomeno che non riguarda solo il nostro Paese: negli USA l’85% degli autistici è disoccupato, nel Regno Unito circa il 70%. Questi numeri restituiscono il ritratto di una situazione che richiede interventi urgenti.