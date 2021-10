Gf Vip 6, Endemol Shine interviene dopo il discusso episodio dell’audio aperto in regia diventato subito virale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’altro ieri, nella casa del Grande Fratello Vip 6 la regia ha dimenticato i microfoni aperti. I concorrenti hanno sentito determinate delle parole infelici. Oggi la produzione del reality show ha deciso di intervenire via social ed ha specificato che non erano frasi rivolte al cast del programma. Tuttavia, ha sottolineato che non sono giustificabili. La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili. La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’altro ieri, nella casa del Grande Fratello Vip 6 laha dimenticato i microfoni aperti. I concorrenti hanno sentito determinate delle parole infelici. Oggi la produzione del reality show ha deciso di intervenire via social ed ha specificato che non erano frasi rivolte al cast del programma. Tuttavia, ha sottolineato che non sono giustificabili. La produzioneItaly si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili. La produzioneItaly si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai ...

