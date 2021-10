Dodge Journey - Ricordate la Fiat Freemont? Ora parla cinese

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quasi cinque metri, sette posti veri e una linea che più americana non si poteva. La, con il nome, una decina d'anni fa fu la prima "torinese" yankee, una originale crossover, via di mezzo tra Suv, monovolume e famigliare sportiveggiante, capace di ritagliarsi un discreto successo. Anche in Europa. Ma fu soprattutto con il marchio del ram (l'ariete), che conobbe i maggiori successi in giro per il mondo, dagli Usa, ovviamente, al Canada e Messico, fino a Sud America e Asia. E ora, dopo 1,66 milioni di unità vendute in 12 anni e mezzo, rinasce proprio in Cina. Con un'operazione che sa un po' di nuova globalizzazione e di furbata commerciale. Seconda vita. La nuova, infatti, diventa un classico rebadge di un modello orientale: la GAC Trumpchi GS5, ...

Il nuovo modello arriva come, nome che conosciamo già in quanto la casa automobilistica statunitense proponeva fino a qualche mese fa negli Stati Uniti una monovolume chiamata proprio ...Senzanella sua linea dal 2020,è rimasta con un buco nel suo portafoglio in alcuni mercati. In Brasile , in pratica con l'addio di quel modello il marchio non è stato più presente in quanto ...L’auto dalla quale nacque la prima crossover "yankee" di Torino diventa un rebadge di un modello della GAC, la Trumpchi GS5. Un po’ come la DR5-Chery Tiggo ...Nelle scorse ore GAC ha mostrato la prima immagine della nuova Dodge Journey che per il momento verrà venduta solo in Messico ...