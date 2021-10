Gf Vip, un concorrente ha una dipendenza dal sesso: ecco cosa ha raccontato (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il personal trainer Andrea Casalino, concorrente del Grande Fratello Vip, ha reso noto che qualche anno ha sofferto di dipendenza dal sesso. Nel racconto, fatto agli inquilini della casa più spiata d’Italia, ha spiegato che durante la sua giornata lavorativa aveva più di un rapporto intimo con le clienti, consumati proprio sul posto di lavoro, in luoghi più o meno appartati. Casalino ha risolto il problema trasferendosi in una nuova città, con questa soluzione riuscirà a non cedere nuovamente al richiamo del piacere? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, anticipazioni settima puntata: entra una nuova concorrente? Nella puntata in onda stasera, 4 ottobre 2021, potrebbe essere presentata una nuova gieffina, mentre arriverà un atteso confronto Dalle prime indiscrezioni sulla puntata di lunedì ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il personal trainer Andrea Casalino,del Grande Fratello Vip, ha reso noto che qualche anno ha sofferto didal. Nel racconto, fatto agli inquilini della casa più spiata d’Italia, ha spiegato che durante la sua giornata lavorativa aveva più di un rapporto intimo con le clienti, consumati proprio sul posto di lavoro, in luoghi più o meno appartati. Casalino ha risolto il problema trasferendosi in una nuova città, con questa soluzione riuscirà a non cedere nuovamente al richiamo del piacere? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, anticipazioni settima puntata: entra una nuova? Nella puntata in onda stasera, 4 ottobre 2021, potrebbe essere presentata una nuova gieffina, mentre arriverà un atteso confronto Dalle prime indiscrezioni sulla puntata di lunedì ...

