Bargiggia punge | ” Serie A competitiva perché livellata verso il basso” Poi la frase su De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Paoloritiene laA un campionato poco competitivo. Il giornalista analizza i 4 club al vertice della classifica e si complimenta con DeSULLAA Paolo, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: “l’alto il mercato è poco livellato: se l’Inter ha vinto soprattutto grazie ai suoi plus, Hakimi e Lukaku, ora il Napoli può aprire discorsi davvero interessanti. Il campionato italiano ha un buon livello medio, ma allo stesso tempo un livello alto molto, per dirla in parole povere”. IL NAPOLI “A Firenze il Napoli ha portato a casa una partita difficile. Rivoluzionata dalla mentalità di Italiano, la Fiorentina è durata solo un tempo e ...