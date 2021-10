Rogo sul Ponte di Ferro: Roma perde un pezzo di storia (Di domenica 3 ottobre 2021) Crollato in parte per un violento incendio, appare un gigante ferito lo storico Ponte di Ferro della capitale. Così i Romani chiamano il Ponte dell’Industria sul Tevere, in zona Roma Ostiense: una struttura costruita all’indomani dell’Unità d’Italia. E ora, nel giorno in cui si vota per il nuovo sindaco della capitale, lo scenario è spettrale. Il Rogo ha spezzato il Ponte Ci sono volute ore di lavoro ai vigili del fuoco per domare l’assalto delle fiamme che nella tarda serata di ieri 2 ottobre ha assalito all’improvviso il Ponte senza, per fortuna, coinvolgere persone e mezzi. Un forte tanfo di gas si era da subito percepito a chilometri di distanza. Stando alle prime ipotesi le fiamme poterebbero essere partite dalle baracche sotto il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 3 ottobre 2021) Crollato in parte per un violento incendio, appare un gigante ferito lo storicodidella capitale. Così ini chiamano ildell’Industria sul Tevere, in zonaOstiense: una struttura costruita all’indomani dell’Unità d’Italia. E ora, nel giorno in cui si vota per il nuovo sindaco della capitale, lo scenario è spettrale. Ilha spezzato ilCi sono volute ore di lavoro ai vigili del fuoco per domare l’assalto delle fiamme che nella tarda serata di ieri 2 ottobre ha assalito all’improvviso ilsenza, per fortuna, coinvolgere persone e mezzi. Un forte tanfo di gas si era da subito percepito a chilometri di distanza. Stando alle prime ipotesi le fiamme poterebbero essere partite dalle baracche sotto il ...

Advertising

beteljeuse1969 : RT @fratotolo2: Il degrado in cui versa #Roma spiegato bene: rogo del Ponte di Ferro sul Tevere nel quartiere Ostiense. Sconosciuti al mom… - francotaratufo2 : RT @Patty66509580: Roma, vasto rogo in zona Ostiense innescato da una fuga di gas: crolla una parte del Ponte dell’Industria, divorato dall… - Libero_official : Già nel 2013 un incendio tra le baracche. #Pontediferro, le indagini sul rogo a #Roma: non si esclude neppure un at… - NelaBombelli : RT @fratotolo2: Il degrado in cui versa #Roma spiegato bene: rogo del Ponte di Ferro sul Tevere nel quartiere Ostiense. Sconosciuti al mom… - Bomba2H : RT @fratotolo2: Il degrado in cui versa #Roma spiegato bene: rogo del Ponte di Ferro sul Tevere nel quartiere Ostiense. Sconosciuti al mom… -