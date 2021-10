Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2021 ore 10:30 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Viabilità DEL 01 OTTOBRE 2021 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI LUNGHI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PREDEDENTE INCIDENTE CHE HA VISTO CONVOLTI PIU’ VEICOLI AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU DUE CORSIE TRA LE USCITE CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SU VIA MARCO SIMONE TRA VIA BELLEGRA E LA ROTONDA CON VIA DELLA PALOMBARESE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE IN ENTRATA TRA LABARO E CENTRO RAI A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE QUI ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON RIPERCUSSIONE ANCHE CON L’IMMISSIONE DAL RACCORDO NELLE DUE CARREGGIATE RIMANIAMO SUL RACCORDO CIRCOLazioNE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021)DEL 01 OTTOBREORE 10:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI LUNGHI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PREDEDENTE INCIDENTE CHE HA VISTO CONVOLTI PIU’ VEICOLI AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU DUE CORSIE TRA LE USCITE CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SU VIA MARCO SIMONE TRA VIA BELLEGRA E LA ROTONDA CON VIA DELLA PALOMBARESE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE IN ENTRATA TRA LABARO E CENTRO RAI A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE QUI ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON RIPERCUSSIONE ANCHE CON L’IMMISSIONE DAL RACCORDO NELLE DUE CARREGGIATE RIMANIAMO SUL RACCORDO CIRCONE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ascoli Piceno, regolamentazione viabilità e sosta in Piazza Roma e Piazza Simonetti Ord. n. 658 del 30/09/21 - Regolamentazione della viabilità e sosta in Piazza Roma e in Piazza F. Simonetti. Regolamentazione della viabilità e sosta in Piazza Roma e in Piazza F. Simonetti in occasione della ricorrenza del 78° Anniversario dell'...

Ucciso in moto da una buca killer, 16 mesi a due funzionari comunali "È una sentenza storica perché mai a Roma sono stati condannati dei funzionari per non aver coperto ... L a caduta mortale in via Salaria - strada che rientra nella categoria della grande viabilità, la ...

