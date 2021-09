Sacerdote e 21 anziani morti dopo aver preso il covid | 3rinvii a giudizio

(Di martedì 28 settembre 2021) Nicola Ramagnano e Romina Varallo, responsabili della Rsa “Nicola Ramagnano” di Marsicovetere, e suor Fulgenzia Sangermano, direttrice della Casa “San Giuseppe” di Brienza sono stati rinviati aper omicidio colposo e falso per la morte di 22ospiti nelle due case di riposo, tutti uccisi nel giro di pochi giorni dalnel 2020. A decidere il rinvio aè stato il gup del Tribunale di Potenza Lucio Setola. La Pm Antonella Mariniello aveva chiesto di procedere per epidemia colposa, ma il Gup ha ritenuto fondate le eccezioni dei difensori. Il proscioglimento dall’epidemia colposa è stato accolto con grande soddisfazione dai difensori perché tale accusa avrebbe portato i loro assistiti davanti alla Corte d’assise. I tre gestori delle Rsa saranno invece giudicati dal Tribunale di Potenza e la ...

Advertising

InfoCilentoWeb : Sacerdote di Teggiano e 21 anziani morti dopo aver preso il covid: tre rinvii a giudizio -

Ultime Notizie dalla rete : Sacerdote anziani

Info Cilento

...guarigioni improvvise (e impossibili) e sconcertanti segni di ringiovanimento tra alcuni... che cominciano a non disertare neppure una, delle messe celebrate dal nuovo. Quello che gli ...... organizzata dal Consiglio musulmano deglie dal Centro Cattolico per gli Studi e i Media (Catholic Center for Studies and Media), istituto e diretto dalgiordano Rifat Bader. Alla ...Tra le 22 persone decedute c’è anche un anziano sacerdote di Teggiano, don Vincenzo Manzione, deceduto il 19 ottobre dello scorso anno. L’inchiesta “casa Covid” condotta dalla Procura della Repubblica ...Amman (Agenzia Fides) – Inizia oggi a Amman la Conferenza di due giorni dedicata al tema “i Media contro l’odio”, organizzata dal Consiglio musulmano degli Anziani e dal Centro Cattolico per gli Studi ...