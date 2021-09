Pioli: “Gara non decisiva ma molto importante. Kjaer? Era inutile rischiarlo” (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l’Atletico Madrid: Sulla formazione“Kjaer non è al 100%, inutile rischiarlo, puntiamo ad averlo per domenica. A centrocampo ho tre uomini, stanno tutti bene e possiamo modificare anche le scelte a Gara in corso”. Gara decisiva?“Avendo perso la prima, ovviamente stasera sarebbe molto importante fare risultato. Non può però essere decisiva, perché mancano ancora 12 punti, ma è indubbiamente importante”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l’Atletico Madrid: Sulla formazione“non è al 100%,, puntiamo ad averlo per domenica. A centrocampo ho tre uomini, stanno tutti bene e possiamo modificare anche le scelte ain corso”.?“Avendo perso la prima, ovviamente stasera sarebbefare risultato. Non può però essere, perché mancano ancora 12 punti, ma è indubbiamente”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

