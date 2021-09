Dayane Mello, il suo staff accusa la produzione de La Fazenda: “L’hanno minacciata di espulsione e le hanno negato un avvocato” (Di lunedì 27 settembre 2021) Dayane Mello si trova tutt’ora in Brasile dove sta partecipando a La Fazenda. Alla luce di una molestia subita e di un presunto stupro, la produzione ha squalificato Nego Do Borel ed ha fatto parlare la modella con uno psicologo. Nonostante questo, però, ci sarebbero molte ombre in questa storia ed il team di Dayane ha così pubblicato sui suoi canali social un lunghissimo post di denuncia. “Secondo quanto sostenuto dal programma, il riassunto della notte incriminata è quello di Dayane (vittima) rincorrere il suo aggressore che l’ha violentata (Nego), dando così segni affermativi di approvazione affinché lui si sentisse libero di praticare ciò che ha fatto”. Lo staff di Dayane Mello ha poi dichiarato che la produzione ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 settembre 2021)si trova tutt’ora in Brasile dove sta partecipando a La. Alla luce di una molestia subita e di un presunto stupro, laha squalificato Nego Do Borel ed ha fatto parlare la modella con uno psicologo. Nonostante questo, però, ci sarebbero molte ombre in questa storia ed il team diha così pubblicato sui suoi canali social un lunghissimo post di denuncia. “Secondo quanto sostenuto dal programma, il riassunto della notte incriminata è quello di(vittima) rincorrere il suo aggressore che l’ha violentata (Nego), dando così segni affermativi di approvazione affinché lui si sentisse libero di praticare ciò che ha fatto”. Lodiha poi dichiarato che la...

