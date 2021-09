Conferenza stampa Inzaghi: «Contro lo Shakhtar non sarà decisiva. Su De Zerbi…» (Di lunedì 27 settembre 2021) Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, secondo match di Champions del gruppo D Simone Inzaghi parla in Conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI Shakhtar – «Lo Shakhtar ha fatto un grandissimo percorso. Sono passati più di 20 anni da quando ho segnato Contro di loro, nel frattempo hanno fatto un grande cammino arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha fatto ottime Champions. Sicuramente domani sera vorrà crearci dei problemi». GARA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021): le parole del tecnico alla vigilia diDonetsk-Inter, secondo match di Champions del gruppo D Simoneparla inalla vigilia diDonetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI– «Loha fatto un grandissimo percorso. Sono passati più di 20 anni da quando ho segnatodi loro, nel frattempo hanno fatto un grande cammino arrivando vicino alla finale di Europa League e anche negli ultimi anni ha fatto ottime Champions. Sicuramente domani sera vorrà crearci dei problemi». GARA ...

