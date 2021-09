Striscia la Notizia | la nuova stagione in partenza lunedì 27 settembre

(Di domenica 26 settembre 2021)latorna domani,272021, con la prima puntata dellaedizione. In questa trentaquattresima edizione del tg satirico di Canale 5 ci saranno delle novità rispetto agli anni precedenti, ma ci saranno anche numerose conferme. In onda come sempre dalal sabato a partire dalle ore 20.35, lo show di Antonio Ricci è pronto ancora una volta a stupire i telespettatori. Al via la 34esimadila: le novità Saranno numerose le novità in arrivo con la trentaquattresima edizione dila. Questaedizione del tg satirico di casa Mediaset, ribattezzata ‘La voce dell'inscienza', vede infatti una coppia di ...

Il primissimo Tapiro d'oro - versione 'bufferizzata' - della nuova stagione dilava a Diletta Leotta, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da ...Il primo Tapiro d'Oro della nuova edizione dila- in partenza su Canale 5 lunedì 27 settembre - è stato consegnato a per via dei recenti problemi tecnici di Dazn. "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia", ha ...Striscia la notizia al via con il tapiro alla neo single Diletta Leotta «Dazn non si vede? Vorrei sistemare io tutte le antenne d'Italia» ...Lunedì 27 settembre la prima puntata della 34esima stagione del tg satirico. Nuove veline e nuovo conduttori: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada ...