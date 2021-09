Green pass obbligatorio, controlli e sanzioni: accertate 236 violazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Green pass obbligatorio: quante sanzioni sono state elevate dall'entrata in vigore dell'obbligo, prima all'interno dei locali pubblici al chiuso e, successivamente, in altri spazi? La risposta arriva ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021): quantesono state elevate dall'entrata in vigore dell'obbligo, prima all'interno dei locali pubblici al chiuso e, successivamente, in altri spazi? La risposta arriva ...

Advertising

borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - sole24ore : Green Pass e accesso al luogo di lavoro, la conservazione dei dati si configura come trattamento illecito… - triplete103 : RT @Cristia50121148: @EnricoLetta Referendum per erba legalizzata, contro il green pass, per quanto deve piovere all'anno e inizie simili c… - BeccaroEnrico : RT @noitre32: Quelli che dicono: ho il green pass e, sono felice di esibirlo, neanche si accorgono che sono i nuovi servi del sistema. Nean… -