Vicenza, il consigliere di Fratelli d’Italia: “Per la sinistra sono esseri in via d’estinzione. In 10 anni solo cento gay aggrediti, non è un’emergenza” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il consigliere comunale di Vicenza di Fratelli d’Italia Nicolò Naclerio ha scioccato l’opposizione parlando del Ddl Zan: “Un centinaio di gay aggrediti negli ultimi dieci anni, non è un’emergenza. La sinistra li tratta come se fossero una specie in via d’estinzione. sono i migranti che portano odio”. La replica dell’opposizione: “Questa è Fratelli d’Italia, estrema destra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilcomunale didiNicolò Naclerio ha scioccato l’opposizione parlando del Ddl Zan: “Un centinaio di gaynegli ultimi dieci, non è. Lali tratta come se fossero una specie in viai migranti che portano odio”. La replica dell’opposizione: “Questa è, estrema destra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

