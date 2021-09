Vaccino Covid, terza dose: Ema decide a ottobre, contagi in aumento (Di venerdì 24 settembre 2021) terza dose del Vaccino Pfizer e dati su immunizzazione under 12. L’Agenzia europea del farmaco Ema presenta il calendario delle scadenze con i tempi. E’ atteso “per l’inizio di ottobre” l’esito della valutazione sulla richiesta, avanzata da Pfizer/BioNTech per l’approvazione negli over 16 della terza dose del Vaccino anti-Covid Comirnaty. Un ‘booster’ che, spiega il responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid 19 dell’Ema Andrea Cavaleri, andrebbe somministrato almeno 6 mesi dopo la seconda dose. “Gli studi confermano che la terza dose aiuta nei casi di pazienti immunodepressi” – ha ricordato Cavaleri – aggiungendo che la priorità resta quella di ” completare il ciclo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021)delPfizer e dati su immunizzazione under 12. L’Agenzia europea del farmaco Ema presenta il calendario delle scadenze con i tempi. E’ atteso “per l’inizio di” l’esito della valutazione sulla richiesta, avanzata da Pfizer/BioNTech per l’approvazione negli over 16 delladelanti-Comirnaty. Un ‘booster’ che, spiega il responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per19 dell’Ema Andrea Cavaleri, andrebbe somministrato almeno 6 mesi dopo la seconda. “Gli studi confermano che laaiuta nei casi di pazienti immunodepressi” – ha ricordato Cavaleri – aggiungendo che la priorità resta quella di ” completare il ciclo ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Tutti indicatori in calo. Negli ultimi 15 giorni -41% di prime dosi di vaccino. I 50enni esitano, fr… - Adnkronos : #Vaccino Covid, Ricciardi: '#Terzadose sarà per tutti e richiamo diventerà periodico'. - SkyTG24 : Covid, Draghi all'Onu: 'Italia donerà 45 mln di dosi vaccino ai Paesi poveri entro l'anno' - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: TERZA DOSE / OK DA FDA Via libera per gli over 65 e soggetti a rischio - SemplicementeGL : RT @Valenti44837922: I Masai dicono ni al Vaccino covid. I popoli della Kultur non ci cascano. -