Tacopina | “L’Atalanta un modello da seguire per la SPAL Se c’è un club che può emularli | siamo noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 24 settembre 2021) Joe, presidente della, è stato ospite del podcast The Italian Football, parlando delcomedi riferimento per ilemiliano. Queste le sue parole: “Laè uno dei pochiitaliani che ha fatto profitti durante tutta la pandemia. Il lavoro parsimonioso e gente competente ha portato a questo grande risultato. A partenon ci sono molti altriche possono dirlo in Italia. E per noi è un vero onore. Per noi la società bergamasca è unda. Per la progettualità, per il modo di fare calcio, per tante cose che mi ritrovo anche io, e sono convinto che se c’è una società e una realtà che può emularequella ...