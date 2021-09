Ok al decreto taglia-bollette. Tre miliardi contro i rincari. Via libera in Consiglio dei ministri. Sono salvi fino a dicembre 32 milioni di utenti (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli italiani posSono tirare un sospiro di sollievo. Nessun salasso in arrivo a causa dei rincari nelle bollette annunciati dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani (leggi l’articolo). Il Governo, come promesso, ha varato l’annunciato decreto taglia-bollette, con 3 miliardi per rafforzare i bonus energia e azzerare gli oneri di sistema, al fine di tamponare fino a dicembre gli aumenti di luce e gas che scatteranno dal 1 ottobre. IL PROVVEDIMENTO. Niente rincari dunque per 3 milioni di famiglie più fragili, che già attualmente vengono aiutate con il bonus sociale, e riduzione degli stessi per altri 26 milioni di nuclei familiari e 6 milioni di piccole e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli italiani postirare un sospiro di sollievo. Nessun salasso in arrivo a causa deinelleannunciati dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani (leggi l’articolo). Il Governo, come promesso, ha varato l’annunciato, con 3per rafforzare i bonus energia e azzerare gli oneri di sistema, al fine di tamponaregli aumenti di luce e gas che scatteranno dal 1 ottobre. IL PROVVEDIMENTO. Nientedunque per 3di famiglie più fragili, che già attualmente vengono aiutate con il bonus sociale, e riduzione degli stessi per altri 26di nuclei familiari e 6di piccole e ...

